-Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Silivri Cezaevine konuldu İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Silivri Cezaevine konuldu. Tutuklama kararının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılarak, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen emekli Orgeneral Başbuğ, daha sonra sivil araçla, konvoy eşliğinde Silivri Cezaevine götürüldü. Başbuğ'un bulunduğu araç cezaevine giriş yaparken, Silivri Cezaevi önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla bekleyen bir grup, slogan attı.