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Emekli Orgeneral Iğsız'dan silah arkadaşlarına sitem

Ergenekon davası tutuklu sanığı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, muvazzaf subaylara sitem ederek "Bilinsin ki bazılarının çok uğraşmasına rağmen beceremediğini başardılar" dedi

12 Kasım 2012 17:25

''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından emekli Orgeneral Hasan Iğsız, annesi Münevver Iğsız'ın, 6 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine muvazzaf hiçbir meslektaşının katılmadığını belirterek, bunu kabullenemediğini belirtti.
 

Iğsız, yazılı açıklamasında, annesi Münevver Iğsız'ın cenazesine mahkemenin verdiği izinle katılabildiğini ifade ederek, akraba ve dostlarının yanında emekli komutanlar, devre arkadaşları ile diğer emekli asker arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmadığını ifade etti.
 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın mazereti nedeniyle cenazeye katılamadığını bildirdiğini ifade eden Iğsız, Topbaş'ın çelenk gönderdiğini ve vekilinin kendisini temsilen törene katıldığını belirtti. Tutuklu bulanmasına rağmen Doğu Perinçek'in de çelenk göndererek acısına ortak olduğunu dile getiren Iğsız, şunları kaydetti:
 

'Cenazede hazır bulunarak, ziyaret ederek veya uzakta bile olsalar çeşitli şekillerde ailemize ulaşarak acımızı paylaşan bütün dost ve tanıdıklara, Silivri 5 No'lu cezaevi yönetimi ve personeline teşekkürlerimi sunuyorum.
 

Ancak cenazede görevli olarak gönderilen sivil kıyafetli bir kişi dışında hiçbir muvazzaf askerin bulunmaması, üzüntümü katlayan bir neden olmuştur. Ben askeri öğrencilik dönemim dahil üniformamı tam 50 yıl taşıdıktan sonra 2010 yılında son görev yerim olan 1. Ordu Komutanlığı'ndan şerefle ayrıldım. Yaklaşık iki yıl sonra, annemin cenazesi son görev yerim olan İstanbul'da kaldırılıyor ve hizmetteki hiçbir meslektaşımı yanımda göremiyorum. Bunu kabullenemiyorum.
 

Bilinsin ki bazılarının çok uğraşmasına rağmen beceremediğini başardılar. Çok acıttılar.''
 

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