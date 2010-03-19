Emekli Orgeneral Doğan hastaneye kaldırıldı

T24 - Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan 1. Ordu eski Komutanı emekli Org. Çetin Doğan Silivri Devlet hastanesi'ne götürüldü.





HÂKİMLER 5 SAAT 20 DAKİKADIR NEREDE?





Doğan'ın avukat Celal Ülgen müvekkilinin kendilerinin talebiyle hastane götürüldüğünü söyledi. Ülgen tetkikler sonrasında çıkacak rapora göre müvekkilinin daha ileri donanımlı bir hastaneye sevkedilmesini talep edeceklerini belirtti.



Hiper tansiyon ve koroner kalp hastası



Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Mart ayının başında doktorlarının tavsiyesine karşı çıkarak hastaneye kaldırılmaya itiraz etmişti. Cezaevi Doktoru Hasan Cerciz’in raporunda, Doğan'ın sağlık durumu için şu kayıtlar düşüldü:



“Cezaevimiz tutuklularından 1940 doğumlu Çetin Doğan, 10 günlük tansiyon takibi sonucu tansiyon değerleri yüksek seyretmektedir. 1 Mart 2010 tarihinde saat 11.00 sularında yapılan ölçümde tansiyon: 200/100, nabız 66 olması üzerine 25 miligram Kapril verilmiştir. 10 günlük kontroller sonucunda aynı durum tekrar oluşmuş olup, ilk müdahale tekrarı yapılmıştır.



Günlük sabah ve akşam tansiyonları yüksek seyretmesi üzerine hipertansiyon ilaçlarının yetersiz olmasına karar verilmiş olup, hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı tanısı olan hastanın, tüm risk faktörleri hastaya anlatılarak Silivri Devlet hastanesi Kardiyoloji Kliniğine sevki uygun görülmüştür.”



Doktorlar ve ailesine karşı çıkarak hastaneye yatmamıştı



Hastanede tedavi altına alınması gerektiği belirtilen Doğan'ın, doktorlara “Ben cezaevinden kurtulmak için kendime hastaneye gitti dedirtmem” diyerek itiraz ettiği kamuoyuna yansımıştı.



Doğan'ın ABD'de öğretim üyesi olan kızı Pınar Doğan ile damadı DaniRodrik'in “cdogangercekler” adıyla hazırladıkları blogta da, Çetin Doğan'ın tutumu için, “Çünkü bunun köşe yazarları ve siyasiler tarafından nasıl kullanılacağını biliyor.





Daha önemlisi, hakları yerine getirilip aklanmadan cezaevinden çıkmak istemiyor. Ailemizin ve avukatlarının onca ısrarına rağmen bu konuda kararlı” açıklaması yapılmıştı.