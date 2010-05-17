Emekli Orgeneral Çetin Doğan anjiyo oldu

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan ve rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın anjiyo olduğu bildirildi.





Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 gün önce yüksek tansiyon şikayeti ile getirilen Doğan'ın tansiyonunu düşürmeye yönelik tedaviler uygulandığını söyledi.





Doğan'ın bugün (17 Mayıs 2010) anjiyo olduğunu belirten Ülgen, ''Çetin Doğan bugün anjiyo oldu. Anjiyo sonucunda daha önce bypass geçirdiği ve 5 damarından birisinin tıkalı olduğu görüldü. Tıkalı olan damarı balonla açıldı ve stent takıldı. Şu an durumu gayet iyi'' dedi.





Ülgen, operasyonun yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirterek, Çetin Doğan'ın ne zaman taburcu olacağının belli olmadığını, şu anda yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındığını ifade etti.

