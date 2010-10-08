Emekli Org. Necdet Öztorun vefat etti

T24- Emekli Orgeneral Necdet Öztorun, tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün akşam 17.00 sıralarında yaşamını yitirdi.



86 yaşındaki Öztorun'un cenazesi, 11 Ekim Pazartesi Selimiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.



Emekli Orgeneral Mustafa Necdet Öztorun, 1924 yılında Konya'da doğdu. 1941 yılında Bursa Işıklar Askeri Işıklar Askeri Lisesinden, 1943 yılında Harp Okulundan, 1945 yılında da Topçu Sınıfı Okulu'ndan mezun oldu.



Kore Türk Tugayı'nda da görev alan Öztorun, 1959 yılında Harp Akademisini bitirerek kurmay oldu. Orgeneral rütbesinde Genelkurmay 2. Başkanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı yaptı.



12 Ağustos 1985 tarihinde atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, 2 Temmuz 1987'de kendi isteği ile emekli oldu.



