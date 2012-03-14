Emekli Org. Ergin Saygun tutuklandı

T24- ''Balyoz planı'' davası kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve hastalığı nedeniyle GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde bir süre tedavi gören dava sanıklarından emekli Orgeneral Ergun Saygun, Adli Tıp Kurumu'nun "Tedavisine cezaevinde devam edilebilir" raporu sonrasında 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ara duruşmada tutuklandı.



''Balyoz Planı'' davasının, hakkında yakalama emri bulunan ve hastalığı nedeniyle bir yılı aşkın süredir İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde tedavi gören emekli Orgeneral Ergun Saygun, İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı sivil plakalı bir araçla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi.



Saygun'un adliyede, ''Balyoz Planı'' davasının görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde açılacak ara duruşmada, hakkında çıkarılan yakalama emrine ilişkin beyanı alındı.

Davanın görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, kalp rahatsızlığı iddiasıyla 13 aydır GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde yatan Saygun'un sağlık durumuyla ilgili Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istemişti.

Mahkeme, bir süre önce de GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji bölümünde tedavi gören Saygun'un, yatarak tedavi görmesini gerektirir bir durumu olup olmadığı konusunda da Adli Tıp Kurumundan rapor talep etmişti.

Adli Tıp Kurumundan mahkemeye gönderilen ve önceki duruşmada okunan raporda, ''Saygun'un durumunun ciddi olmadığı ve yatarak tedavi görmesini gerektirir bir problemin bulunmadığı'' ifade edilmişti.

Bu arada Saygun'un durumuna yönelik haberlerin doğru yansıtılmadığını savunan kızı Ece Saygun da bir basın açıklaması yaptı. Ece Saygun, adli tıp raporunda babasının "diyeti, tedavisi ve poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceği"ne yönelik ifadelerin basında yer almamasını eleştirdi. Saygun'un yazılı açıklaması şöyle:

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde tedavi görmekte olan babam Emekli Orgeneral Ergin Saygun hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan sağlık raporu birçok basın ve yayın kuruluşunca kamuoyuna “1946 doğumlu Ergin Saygun’un yapılan muayenesinde mevcut bulgularla hastanede yatarak tedavisini gerektirecek bir hastalığının tespit edilemediği, cezaevinde kalabileceği, sağlık durumunda değişiklik olduğunda durumunun yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi” şeklinde yansıtılmıştır.

Bu haber, doğru ancak eksiktir. Bu eksiklik ise yanlış yorumlara neden olacak niteliktedir. Ergin Saygun hakkındaki Adli Tıp Kurumu raporunun sonuç bölümü şöyledir:

“Fethi oğlu 1946 doğumlu ERGİN SAYGUN’un mevcut bulguları ile hastanede yatarak tedavi görmesini gerektirir bir hastalığının tespit edilmediği, diyeti, tedavisi ve poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceği, durumunda değişiklik olması halinde yeniden değerlendirme yapılabileceği oy birliği ile mütalaa olunur”

Babamın yaşayabilmesi için gerekli olan bu kontrollerin sağlanıp sağlanmadığı bizler tarafından yakından takip edilecektir."