Balyoz sanığı Saygun'a 'ayakta tedavi olabilir' raporu

T24- Adli Tıp Kurumu, hakkında yakalama kararı bulunan Balyoz davası sanığı emekli Orgeneral Ergin Saygun'un sağlık durumuna ilişkin raporunu tamamlandı. Raporda, kalp rahatsızlığı iddiasıyla 13 aydır GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan Saygun'un 'durumunun ciddi olmadığı ve yatarak tedavi görmesini gerektirir bir problemin bulunmadığı' ifade edildi.



Zaman gazetesinin haberine göre, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, GATA Kardiyoloji bölümünde bulunan Saygun'un, yatarak tedavi görmesini gerektirir bir durumu olup olmadığı hususunda Adlî Tıp Kurumu'ndan rapor istemişti.

GATA'da, Saygun'a acil bir durumu olmadığı için hiçbir tedavi yapılmadığı iddia edilmişti. Saygun'un klinikten uzakta ve lüks bir odaya yerleştirildiği öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine Genelkurmay Başkanlığı Ergin Saygun'un GATA'daki tedavisinin Adli Tıp Kurulu'nun verdiği karar uyarınca sürdüğünü açıklamıştı. Adli Tıp, geçen hafta da Ergenekon sanığı emekli Orgeneral Şener Eruygur'un sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel teşkil etmeyeceğine yönelik bir rapor hazırlamıştı.

Geçtiğimiz şubat ayında Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki aramalarda ele geçirilen yeni belgelerin dava dosyasına girmesinden sonra Balyoz Davası'na bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi önemli bir karar verdi. 133 sanık hakkında tutuklama kararı veren mahkeme, duruşmaya gelmeyen eski Genelkurmay 2. Başkanı Ergin Saygun'un da aralarında bulunduğu 29 sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Bu karardan sonra Saygun, rahatsızlığı gerekçesiyle GATA'ya yattı. Yaklaşık 13 aydır burada bulunan Saygun için önemli iddialar gündeme geldi. Bugün Gazetesi'nin haberine göre, Saygun'un kardiyoloji servisine yatış formunda herhangi bir ön tanı belirtilmedi, acil bir durumu olmadığı için hiçbir tedavi yapılmadı. Ayrıca klinikten uzakta ve lüks bir odaya yerleştirildi. Kasım ayında muayeneden geçen Saygun için Adli Tıp, 'cezaevi koşullarında kalmasında sorun yok' kararı verdi.

Bu iddialar üzerine Genelkurmay Başkanlığı, Ergin Saygun'un tedavisinin Adli Tıp Kurumu'nun verdiği karar uyarınca sürdüğünü açıklamıştı. Genelkurmay, "Halen GATA Haydarpaşa Kardiyoloji servisinde tedavisi sürmekte olan hasta hakkında Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığı'nın muayene sonucu ve İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı beklenmektedir." ifadesini kullandı. Saygun 'hükümeti cebren devirmek ve engellemek, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarıyla suçlanıyor.