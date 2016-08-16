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Emekli Oramiral Nusret Güner: Necdet Paşa'yı hep uyarmıştım, mutlaka yargılanmalı

Özel'in, yakın çevresine, "Çağrılırsam bildiklerimi belgeleriyle anlatacağım" dediği öne sürüldü

16 Ağustos 2016 11:25

Ergenekon davası sürecinde emrindeki subayların tutuklanmasına tepki gösterip istifa eden eski Donanma Komutanlarından Oramiral Nusret Günerdönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i eleştirerek, “Necdet Paşa kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama bu komutan mutlaka yargılanmalı. Bunun sonunda beraat de edebilir" dedi. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Nusret Güner, "Ben niye direndim bu kadar? Kendisini Donanma Komutanı olarak bu örgütlenmelere karşı hep uyardım. Şimdi Necdet Paşa olanlar için ‘yüreğim yanıyor' diyor. Asıl benim yüreğim yanıyor, gerçekleri söylememe rağmen dikkate alınmayıp bu günlere gelindiği için” ifadelerini kullandı.

Emekli Oramiral Nusret Güner kaybedilenleri şöyle sıraladı:

1 – Türk Ordusu'nun bin yıllık disiplini ortadan kalktı.
2- Türkiye bölgesel güç olma niteliğini yitirdi.
3- Türk Savunma Sanayii'ne darbe vuruldu.
4- TSK personeli dibine kadar siyasete girdi.
Şanlı ordumuzu içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden kurtarmak için daha fazla gecikilmemeli…

"Necdet Özel, zor bir dönemde Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Görevden ayrılırken o dönemin bir dava konusu olacağını da biliyordu" diyen Saygı Öztürk de, "Bu nedenle davalara da hazırlıklı… Yakın çevresine, 'Çağrılırsam bildiklerimi cumhuriyet savcısına belgeleriyle anlatacağım' diyor" iddiasında bulundu.

 

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