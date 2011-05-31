T24 LogoT24 Logo
Yaşam

EMEKLİ ORAMİRAL NEJAT TÜMER TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A)

31 Mayıs 2011 18:48

-EMEKLİ ORAMİRAL NEJAT TÜMER TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Hastanesinde dün 87 yaşında hayatını kaybeden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Nejat Tümer'in cenazesi toprağa verildi.  Deniz Harp Okulu ve Selimiye Camisi'nde düzenlenen törenlerin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilen Tümer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, aile mezarlığına defnedildi.  Tümer'in, askerlerin elinde bulunan 4 madalyası ile tabutuna sarılı olan Türk bayrağı ve fotoğrafı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit tarafından ailesine teslim edildi.  Tümer'in defin törenine eşi Melahat, oğulları Yalçın ve Çetin Tümer olmak üzere yakınları, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit ile muvazzaf ve emekli komutanlar katıldı. Bu arada, defnin gerçekleştirildiği Zincirlikuyu Mezarlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve üzerinde ''7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'' yazılı çok sayıda çelenk gönderildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24