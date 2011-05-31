-EMEKLİ ORAMİRAL NEJAT TÜMER TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Hastanesinde dün 87 yaşında hayatını kaybeden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Nejat Tümer'in cenazesi toprağa verildi. Deniz Harp Okulu ve Selimiye Camisi'nde düzenlenen törenlerin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilen Tümer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, aile mezarlığına defnedildi. Tümer'in, askerlerin elinde bulunan 4 madalyası ile tabutuna sarılı olan Türk bayrağı ve fotoğrafı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit tarafından ailesine teslim edildi. Tümer'in defin törenine eşi Melahat, oğulları Yalçın ve Çetin Tümer olmak üzere yakınları, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit ile muvazzaf ve emekli komutanlar katıldı. Bu arada, defnin gerçekleştirildiği Zincirlikuyu Mezarlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve üzerinde ''7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'' yazılı çok sayıda çelenk gönderildi.