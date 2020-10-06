Emekli olup görevden ayrılan 4 TMSF yöneticisine 1.1 milyon TL ödenmiş!

Sayıştay, dört TMSF yöneticisine görevden ayrılarak emekli olmalarına rağmen kanuna aykırı olarak toplam 1 milyon 197 bin TL ödendiğini belirledi. Sayıştay, ödenen paranın ilgililerden tahsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Sayıştay’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2019 Yılı Denetim Raporu’nda yer alan bilgilere göre, “TMSF üyeliğine atanan ve görev süresi sona erdiğinde emekliliğe ayrılan TMSF üyelerine, özlük haklarının mevzuata aykırı olarak ödenmesine devam edildiği” belirlendi.

BirGün'de yer alan habere göre Sayıştay denetçileri, “Görev süresi bitiminde emekli sandığından emekliliğini talep ederek ayrılan eski TMSF üyelerine, 5411 sayılı Kanun’un 126’ncı maddesi hükümlerine aykırı şekilde yapılan toplam 1 milyon 197 bin 856 TL’lik ödemenin ilgililerden tahsil edilmesi gerektiğini” belirtti.

TMSF üyeliğinden emekli olmalarına rağmen binlerce liralık ödeme yapılan TMSF üyeleri şu şekilde:

A.H.’ye 2014 yılında 138 bin TL, 2015 yılında 217 bin TL, 2016 yılında 66 bin TL ve toplamda 423 bin TL ödeme yapıldı.

A.D.’ye 2016 yılında 225 bin TL, 2017 yılında 268 bin TL ve toplamda 493 bin TL ödeme yapıldı.

Yılmaz Şener’e 2019 yılında 142 bin TL ödeme yapıldı.

Hamit Sarı’ya 2019 yılında 138 bin TL ödeme yapıldı.