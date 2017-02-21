"Emekli olma zamanım geldi" diyen Advocaat'tan 'U' dönüşü: Neden 2018 Dünya Kupası'nda olmayayım

Bursaspor maçı sonrasında "69 yaşındayım. Biraz aileme vakit ayırmam gerekiyor emekli olma zamanım da geldi" diyen Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat gazetecilerin "Daha önce Rusya Milli Takımı'nda çalıştınız. Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda misafir olarak davet edilirseniz gelir misiniz?" sorusuna "Niye sadece misafir olarak geleyim? Bu futbol partisinde neden olmak istemeyeyim" yanıtını verdi.

Yönetimin "Bir yıl daha takımın başında kal" teklifine mart ayı içerisinde yanıt vereceğini açıklayan Hollandalı hocanın farklı planları olduğu öne sürüldü.

Sarı-lacivertli ekiple son dönemde başarısız sonuçlar alan ve özellikle kötü futbol nedeniyle eleştirilen Advocaat’ın 2018 Dünya Kupası’nda görev almak isteği içinde olduğu iddia edildi. Avrupa Ligi’nde Krasnodar ile Rusya’da yapılan maç öncesi Sport Express’e özel bir röportaj veren Hollandalı teknik adamın Dünya Kupası mesajları bir hayli ilgi topladı.

Sport Express tarafından yöneltilen, “Daha önce Rusya Milli Takımı’nda çalıştınız. Rusya’ya geri dönmek ister misiniz? Mesela Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’na misafir olarak davet edilirseniz gelir misiniz?” sorusuna tecrübeli çalıştırıcı farklı bir çıkış yaptı.



Advocaat, Dünya Kupası’nda çalışmaya sıcak bakacağına dair ipuçları vererek şöyle konuştu:



“Niye sadece misafir olarak geleyim? Mircea Lucescu şu an kaç yaşında? 71 yaşında. Lucescu şu anda Zenit’i çalıştırıyor. Ben kaç yaşındayım? 69 yaşındayım. Neden Dünya Kupası gibi bir futbol partisinde olmak istemeyeyim? Bu gerçek. Ancak şu anda önümde birçok açıklanması gereken konu var. Öncelikle İstanbul’daki geleceğime karar vermek zorundayım.”

Fenerbahçe’deki sözleşme teklifiyle alakalı kararını henüz vermeyen Dirk Advocaat, Sunderland örneğini göz önünde tutuyor. Sunderland döneminde sözleşme yenileme konusunda çok sıkıntı çeken Hollandalı hoca, benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Sunderland'den örnek verdi





Advocaat, 2014-15 sezonunun ikinci yarısında göreve geldiği İngiliz kulübünü, Premier Lig’de düşme hattından kurtardığı için yeni ve daha iyi bir sözleşme teklifine ‘evet’ demişti. Ancak 2015-16 sezonu başında özellikle transfer konularında bazı sıkıntılar yaşamıştı. Sport Express’te Fenerbahçe’deki yeni sözleşme konusu ve Sunderland’deki benzer ayrılığını değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, o dönemi anlatıp, “Sunderland’de takımı küme düşme hattından kurtardık ve çok güzel bir kontrat sundular. Kabul edip, devam kararı aldıktan sonra ise verilen sözlerle, gerçeklerin farklı olduğunu gördüm. Bu nedenle ayrılmaya karar verdim” dedi.



Kasımpaşa maçından sonra, “Yönetim benim yerime daha iyi bir teknik direktör bulursa hemen getirsin” diyen Dirk Advocaat’ın, Rus basınına yaptığı açıklamalar kafaların karışmasına neden oldu.