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Ekonomi

Emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin sayısı son 5 yılda yüzde 40 arttı

CHP'li Emir, Türkiye'de 12 milyon emeklinin yaklaşık yarısının kayıt dışı çalıştığını söyledi

16 Ocak 2020 08:11

Türkiye’de son 5 yıl içerisinde maaşlarında kesinti yapılmasına karşın çalışmak zorunda kalan emeklilerin sayısı yüzde 40 arttı.

2019’da kayıtlı olarak çalışmak zorunda kalan emeklilerin sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artarak 94 bin 579 oldu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’de 12 milyon emeklinin yaklaşık yarısının kayıt dışı olarak çalıştığını söyledi. 

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Emir; Aile, Çalışma, ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, çalışmak zorunda olan emeklilerle ilgili verilerin açıklanmasını istedi. Bakan Selçuk’un açıkladığı verilere göre, 2015’te emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan sisteme kayıtlı emekli sayısı 55 bin 731 olurken, 2016’da bu sayı 61 bin 677’ye, 2017’de 64 bin 160’a, 2018’de 67 bin 202’ye çıktı. 

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