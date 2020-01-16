Emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin sayısı son 5 yılda yüzde 40 arttı

Türkiye’de son 5 yıl içerisinde maaşlarında kesinti yapılmasına karşın çalışmak zorunda kalan emeklilerin sayısı yüzde 40 arttı.

2019’da kayıtlı olarak çalışmak zorunda kalan emeklilerin sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artarak 94 bin 579 oldu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’de 12 milyon emeklinin yaklaşık yarısının kayıt dışı olarak çalıştığını söyledi.