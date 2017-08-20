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Yaşam

Emekli olan itfaiyeci üzerine su sıkılarak uğurlandı

Hüseyin Akkaya, son nöbetinde çalışma arkadaşları tarafından üzerine su sıkılarak uğurlandı

20 Ağustos 2017 19:49

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda 25 yıl itfaiye personeli olarak çalışan Hüseyin Akkaya, son nöbetinde çalışma arkadaşları tarafından üzerine su sıkılarak uğurlandı.

Meslek hayatı boyunca sayısız yangın ve kurtarmalarda görev alan Akkaya için çalıştığı İskitler Merkez İstasyonu'nda sürpriz bir uğurlama yapıldı. Duygu dolu ve eğlenceli anların yaşandığı uğurlamada, arkadaşlarının bahçede çember içine aldığı Hüseyin Akkaya'ya 90 metrelik platform aracından su sıkıldı. Akkaya, unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, arkadaşlarına teşekkür etti.

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Hüseyin Akkayaemekliitfaiyeci

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