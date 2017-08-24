Emekli olan çalışana davul- zurnalı uğurlama

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde kaporta dükkanı bulunan 56 yaşındaki Hilmi Kuru, 18 yıldır yanında usta olarak çalışan 51 yaşındaki Ramazan Kaya\'yı emekliliğe davul ve zurna ile uğurladı.

Sinop\'ta asker olarak görev yaparken aşık olup evlenen ve eşinin memuriyetinden dolayı bu kente yerleşen Ramazan Kaya, 18 yıldır çalıştığı işyerinden emekliliğe ayrıldı. Ustasının emekli olmasına sevinen iş yeri sahibi Hilmi Kuru, ilginç bir uğurlama töreni düzenledi. Ustasını davul ve zurna ile uğurlayan Hilmi Kuru, “Ramazan\'la 18 yıldır beraber çalışıyoruz. Ramazan bize yıllarını verdi. Bizde Ramazan\'ı memnun edelim buradan mutlu ayrılsın diye ufak bir organizasyon yaptık. Herkesin huzurunda Ramazan\'dan helallik istiyorum. İkimizin de birbirimize hakkı geçti ama onun bizde daha çok hakkı vardır” dedi.

\'ÇOK GÜZEL GÜNLER YAŞADIK\'

Emekli olmasına sevindiğini ve davul ile zurna ile uğurlanmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Ramazan Kaya, “Ben aslen Adanalıyım. Buraya askerlik için geldim. Eşimle tanıştım ve kaçırarak evlendim. Eşim memuriyet sınavlarını kazandı ve daha sonra tekrar Sinop\'a geri geldik. 38 yıldır kaporta işi yapıyorum. Şu zamana kadar yaptığım bütün işleri zevkle, severek yaptım. Artık emekli oldum memleketim Adana\'ya döneceğim. İş verenim Hilmi Kuru ile çok güzel günler yaşadık. Kendisinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Ardından işyeri sahibi Hilmi Kuru ve diğer çalışanları Ramazan Kaya\'yı davul ve zurna eşliğinde çalan türkülerle oynayarak uğurladılar.

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