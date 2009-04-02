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Yaşam

Emekli öğretmenden eğitime yüzde 100 destek

Tokat'ta emekli bir öğretmen, 'Eğitime Yüzde 100 Destek' kampanyasına 60 bin lira bağışladı.

02 Nisan 2009 03:00

Tokat'ta emekli bir öğretmen, 'Eğitime Yüzde 100 Destek' kampanyasına 60 bin lira bağışladı. Her yaşı için bin lira bağışlayan emekli öğretmenin parası anaokulu yapımında kullanılacak.

Eğitime Yüzde 100 Destek kampanyasına emekli öğretmen Rukiye Bumin, Tokat Valiliği İl Özel İdare hesabına 60 bin lira yatırarak desek verdi. Rukiye Bumin'in verdiği para, anaokuluna dönüştürülmesi planlanan Geyras İlköğretim Okulu'nun dönüştürülmesi için harcanacak.

Rukiye Bumin'in bağışı için Vali Recai Akyel'in makam odasında protokol imzalandı. İmza törenine Rukiye Bumin, Vali Dr. Recai Akyel, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Petek ve Bumin'in öğrencisi olan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı katıldı.

Törende konuşan Rukiye Bumin, "Bu sene anaokuluna dönüştürülmesi planlanan Geyras İlköğretim Okulu'nun onarılması için İl Özel İdare Hesabı'na 60 bin TL bağışta bulundum. Onarımını yapacağımız bu okulumuz tüm çocuklarımıza hayırlı olsun. Durumu el veren herkesin eğitime katkı yapmasını istiyorum." dedi.

Vali Recai Akyel ise emekli öğretmeni örnek davranışından dolayı kutlayarak, "Bu el öpülür." dedi. Daha sonra taraflar protokole imza attı

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