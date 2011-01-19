Emekli öğretmen sökülen fidanların ardından fenalık geçirdi

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Müteahhit ne diyor?

İzmir’in Bayraklı İlçesi sırtlarında bulunan Atatürk Orman alanı içindeki İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hatıra Ormanı’nda, Denizcilik Müsteşarlığı için Gemi Trafik Hizmetleri binası ve Trafik Gözetleme İstasyonu yapılacağı gerekçesiyle geçen 29 Ekim’de 91 ağaç kesildi. Hürriyet'ten Turan Gültekin imzalı habere göre, ağaçların kesilmesine tepki gösteren gazeteciler bunların da yerine 120 çam fidanı dikti. Dikilen bu fidanlar, bugün müteahhit firma tarafından söküldü. Söküm işlemi sırasında daha önce kesilemeyen 10 ağaç da kesildi.Sabahın erken saatlerinde başlayan söküm işlemi çevre sakinlerinin tepkisi nedeniyle alınan güvenlik önlemleri altında yapıldı. Fidanların sökümü sırasında ağaçları öğrencileri ile birlikte diktiğini söyleyen emekli öğretmen Asiye Dinçer fenalık geçirdi. Komşuları tarafından güçlükle sakinleştirilen Dinçer, ormana sahip çıkılmamasını eleştirdi. Dinçer, "Ağaçların kesildiği gün burada olanlar nerede? Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Gazeteciler Cemiyeti yetkilileri nerede? Hani buraya bir tesis yapılmasına izin vermeyeceklerdi? Biz bu ağaçların her türlü bakımını yapıyoruz" dedi. Nil Altıncı da, "Kimse yargıya saygı göstermiyor. Burasıyla ilgili davalar var" dedi. Nurgül Başakçı ise rant nedeniyle ormanın talan edildiğini ileri sürdü.Müteahhit firma Üçgen İnşaat’ın yetkilisi Faruk Hacı Haliloğlu, İzmir İl Özel İdaresi’nden aldıkları ihale sonucunda fidanların söküldüğünü, yolun karşısındaki bir alana dikileceğini belirtti. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve mahalle sakinleri tarafından geçen 10 Kasım’da toprakla buluşturulan fidanların izinsiz dikildiğini ileri süren Haliloğlu, "Bu alan Orman Bakanlığı tarafından Ulaştırma Bakanlığı’na tahsis edildi. Buradan sökülen ağaçların yerine yenileri dikilecek. Türkiye’nin tüm kıyılarını denetleme altına alacak projenin 450 günde tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda 30 metre yüksekliğinde 12 kule olacak, maliyeti de 12 milyon 280 bin lira" dedi.Yapılacak binanın sosyal tesis olmayacağını, tesiste Denizcilik Müsteşarlığı’nın teknik personelinin bulunacağını ifade eden Haliloğlu, "Projede kulenin çevresine, kesilen ağaçların dışında 150 ağacın dikilmesi öngörülüyor. Yaşanan sıkıntının farkındayız. Bunun yanında biz Bayraklı Belediyesi’ne gösterecekleri bir yerde 450 ağaçlık bir orman oluşturmak istediğimizi söyledik, ancak bir yanıt alamadık" dedi.