Emekli öğretmen maaşından biriktirdikleriyle belediyeye ambulans aldı

Emekli öğretmen Nermin Turan Erol, emekli maaşından biriktirdiği para ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ambulans aldı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, 75 yaşındaki emekli öğretmene Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş adına teşekkür plaketi sundu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Nermin Turan Erol'a yaptığı bağış nedeniyle Başkan Yavaş'ın teşekkür plaketini takdim ederek, şöyle konuştu: "Nermin Turan Erol hanımefendi bize başvuruda bulundu ve Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ambulans alımı için bağışta bulunmak istediğini söyledi. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Kendisinin yardımlarıyla aldığımız ambulansı hizmete alıyoruz. Bir emekli öğretmenin böyle bir anlamlı bağışı bizim için çok kıymetli."

"Çok sevinçliyim"

Yıllardır insanlığa hizmet etme motivasyonuyla özenle para biriktirdiğini ve yaptığı bağışla ambulans alınmasının kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Nermin Turan Erol da, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "Çevremde hastaneler vardı ve oraya gelen ambulansları duyunca duygulanıyordum. Ben emekli öğretmenim ve emekli paramdan biriktirdiğim parayı böyle hayırlı bir işe bağışlamak istedim. Çok sevinçliyim. Bana bu desteği yapmama imkan sağladıkları için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum."