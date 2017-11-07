Emekli öğretmen, evinde ölü bulundu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, emekli öğretmen 61 yaşındaki Tahir Gündoğdu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bileklerinde kesik olan Gündoğdu\'nun intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Manisa\'da eşinden boşanan 2 çocuk babası Tahir Gündoğdu, bir süre önce Kuşadası\'na yerleşti. Kahramanlar Caddesi\'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Gündoğdu\'nun anahtarının 3 gündür, dairenin kapısı üzerinde olduğunu fark etti. Şüphelenip içeri giren komşuları, Gündoğdu\'nun cesedi ile karşılaşınca polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, 3 gün önce öldüğü belirlenen Gündoğdu\'nun bileklerinin kesik olduğunu tespit etti.

İntihar ettiği sanılan Gündoğdu\'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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