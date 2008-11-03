Emekli öğretmen evinde kütüphane açtı

Şanlıurfa'da evinin 2 odasını kütüphaneye dönüştüren emekli bir öğretmen, yaklaşık 5 bin kitapla, sınavlara hazırlanan öğrencilere ve kitap tutkunlarına yardımcı olmaya çalışıyor.



Emekli edebiyat öğretmeni Nejat Ergüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kitap okuma oranın en düşük olduğu illerden biri olan Şanlıurfa'da bir kaç yıl önce Kamberiye Mahallesi'ndeki tek katlı evinin 2 odasını düzenleyerek, kütüphaneye dönüştürdüğünü belirtti.



"Buluntu Hoca Kütüphanesi" adını verdiği kütüphaneyi, öğretmen olarak görev yaptığı yıllarda aldığı kitapların yanı sıra daha sonra hayırseverlerin bağışladığı kitaplarla geliştirdiğini aktaran Ergüven, bu sayede kütüphanedeki kitap sayısının 5 bini aştığını ifade etti.



Genellikle gençlerin faydalandığı kütüphanede öğrenciler için rahat bir çalışma ortamı hazırlamaya çalıştığını anlatan Ergüven, "Kütüphanede özellikle ders kitapları, sınavlara hazırlık kitapları ve soru bankaları, çeşitli romanlar, ansiklopediler ve çocuk hikayeleri bulunuyor. Öğrenciler gelip burada derslerine çalışabiliyor. Amacım gençlere okumayı sevdirmek" diye konuştu.



Öğrenciler boş vakitlerini kafelerde geçiriyor



Son dönemlerde kütüphaneye gelen öğrenci sayısında azalma olduğuna değinen Ergüven, gençler arasında okuma ve araştırma alışkanlığının azaldığını söyledi.

Öğrencilerin artık boş zamanlarını internet kafelerde geçirdiğini belirten Nejat Ergüven, şunları kaydetti:

"Artık öğrenciler hazır bilgiye alıştı. İnternette buldukları bilgilerle derslerine hazırlanıyorlar. İnternet kafeler öğrencilerin araştırmacı yönünü köreltti. Ben de çevremdeki gençlere yeniden kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve yardımcı olmak için çaba harcıyorum."