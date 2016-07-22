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15 Temmuz Darbe Girişimi

Emekli öğretmen ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten tutuklandı!

“Suç olduğunu bilmiyordum, özür dilerim”

22 Temmuz 2016 20:43

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde emekli öğretmen S. Ö.  sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan S. Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgunun ardından çıkarıldığı mahkemede paylaştıklarının suç olduğunu bilmediğini savunan S. Ö., "Bu paylaşımlardan dolayı çok pişmanım. Suç olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim" dedi. Emekli öğretmen S. Ö., çıkarıldığı mahkemece ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

Şarköy’de oturan Yılmaz B.’de sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Y. B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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