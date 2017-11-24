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Emekli öğretmen çift, kazada öldü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, emekli öğretmenler Sultan Pak (65) ve eşi Kamber Pak (68) yaşamlarını yitirdi

24 Kasım 2017 17:05

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, emekli öğretmenler Sultan Pak (65) ve eşi Kamber Pak (68) yaşamlarını yitirdi.
Kaza, Pınarcık Mahallesi\'nde, Muğla- Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. Aydın\'dan Muğla yönüne gelen, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 35 HVT 21 plakalı otomobil, iddiaya göre, şerit ihlali yaptı. Araç, Kamber Pak yönetimindeki 07 SC 639 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, emekli öğretmen çift Kamber Pak ile Sultan Pak araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Diğer otomobildeki Hayrettin Sünbül, Mehmet Sünbül ve Önder Battal ise yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, Pak çiftinin cesetlerini otomobilden çıkardı. Kaza yeri incelemesi sonrası çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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