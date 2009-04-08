Emekli ‘mutsuz’ ve 'umutsuz'

Türkiye İşçi Emeklileri Derneğinin (TİED) araştırmasından, emeklilerin neredeyse tamamının "mutsuz olduğu" sonucu ortaya çıktı. TİED ‘Türkiye Emekli Profili Araştırması’na katılan emeklilerin yüzde 95.6’sı mutlu olmadığını söyledi. Emeklilerin yüzde 72.2’si gazete, yüzde 88’i kitap alamıyor. Yüzde 81’i sinemaya, yüzde 86.4’ü tiyatroya gidemiyor.



Dernek, aralarında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Zonguldak, Karabük, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Rize, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Iğdır ve Van'ın bulunduğu 47 ilde 4 bin 362 emeklinin katılımıyla "Türkiye Emekli Profili Araştırması" gerçekleştirdi.



Araştırmaya göre, emeklilerin yüzde 72,2'si günlük gazete alamıyor. "Günde 1 tane" gazete alanların oranı yüzde 26,2, "birden fazla" gazete alanların oranı ise yüzde 1,6'da kalıyor.



Emeklilerin yüzde 92,3'ü haftalık veya aylık dergi alamıyor. Bu yayınlardan "bir tane" alabilenlerin oranı yüzde 7,4, "birden fazla" alabilenlerin oranı da yüzde 0,3 düzeyinde bulunuyor.



Emeklilerin yaklaşık 10'da 9'u da kitap alamıyor. Kitap alamayanların oranı yüzde 88,8'e çıkarken, yüzde 9,6'sı "ayda bir", yüzde 1,6'sı da "ayda birden fazla" kitap alabiliyor.



Sinemaya hiç gitmeyen emeklilerin oranı yüzde 81'e ulaşıyor. Emeklilerin yüzde 14,7'si "yılda bir", 2,8'i "ayda bir", yüzde 1,5'i "haftada bir" sinemaya gidebiliyor.



Emekliler arasında tiyatroya gidebilenlerin oranı da düşük düzeylerde kalıyor. Bu soruya katılımcıların yüzde 86,4'ü "hiç gitmedim", yüzde 11,1'i "yılda bir", yüzde 1,6'sı "ayda bir", yüzde 0,9'u "haftada bir" yanıtını veriyor.



Araştırma, içinde bulunulan koşullarda emeklilerin ruh halini de ortaya koyuyor. "Ülkemizin bir emeklisi olarak mutlu bir yaşam sürdüğünüze inanıyor musunuz?" sorusuna emeklilerin tamamına yakını "hayır" yanıtını veriyor. Emekliler arasında "mutlu olmadığını" söyleyenlerin oranı yüzde 95,6'yı bulurken, "mutlu olduğunu" belirtenlerin oranı yüzde 4,4'te kalıyor.



‘Hem mutsuz hem umutsuz’



Araştırma sonuçlarını değerlendiren TİED Başkanı Kazım Ergün, geçim sıkıntısı çeken, zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan emeklilerin kültür-sanat gibi sosyal harcamalarını neredeyse tamamen kısmak zorunda kaldığını söyledi.



Emeklilerin içinde bulunduğu durumu göstermek amacıyla yaptıkları araştırmanın kaygı verici sonuçlar ortaya koyduğunu ifade eden Ergün, şunları kaydetti:



"Çalışma çağındaki birçok insan günlük işlerden, yoğun hayat temposundan kimi zaman kültür-sanat etkinliklerine zaman ayıramayabiliyor. Emeklilik döneminde ise insanların fedakarlıkta bulunmak zorunda kaldığı bu etkinliklere zaman ayırması bekleniyor. Oysa emeklilerimiz içinde bulundukları dar boğazda kitap ve gazete okuyamadığı gibi tiyatro ve sinemaya da gidemiyor.



Emeklilerimiz ülke ve dünya gündemini takip etmekten uzak ve adeta yalıtılmış bir yaşam sürdürmek zorunda kalıyor. Araştırma, emeklilerimizin artık okumaktan giderek uzaklaştığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan emeklilerimiz sanatsal etkinliklerden de uzaklaşmaktadır. Emekli kültürsüz ve sanatsız kalmaktadır. Emeklilerimiz, ekonomik olumsuzluklar yüzünden birçok şeyden mahrum kaldığı gibi kültür ve sanattan da mahrum durumdadır. Bütün bunların doğal sonucu olarak emeklilerimiz mutlu değildir ve yaşadıkları krizlerin mağduru olarak hem mutsuz hem de gelecekten umutsuz bir yaşam sürdürmektedir."



Ergün, yöneticilerin bu gerçekleri görerek, tedbir alması gerektiğini belirtti. Kazım Ergün, "Emeklilerimiz yeniden tiyatro ve sinemayla tanıştırılmalı, yeniden kitap ve gazete okuyabilir duruma getirilmelidir" dedi.

