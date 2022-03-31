Emekli müftüden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “teravih” tepkisi: Halkın sağlığını hiçe saymaktır

Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte bu ramazan teravih namazlarının camilerde topluca kılınacağı açıklandı. Duruma tepki gösteren emekli müftü Gani Aşık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı duyarsızlıkla ve siyasi davranmakla suçladı. Gani Aşık, “Hazreti Muhammed’in bin 400 yıl önce gösterdiği duyarlılığa Diyanet’in sahip olmaması, günlük siyasetin karanlık dehlizlerine damardan girmiş olmasından kaynaklanıyor” eleştirisi getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamaları, hastalıkları geçinceye kadar hiç olmazsa sabretmelerini özellikle istirham ediyorum” açıklaması yapmıştı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Diyanet’in bu kararının halk sağlığını tehlikeye attığını belirten emekli müftü Gani Aşık, “Cuma dışındaki farz namazların bile evde kılınması mümkün ve caiz iken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sünnet olan teravih namazının camilerde kılınacağı kararını alması, Covid-19 sarmalındaki halkın sağlığını hiçe saymaktır. Hazreti peygamber teravih namazını mescitte sadece 2-3 kere kıldırmış daha sonra müminlere belli bir külfet getireceği kanaatiyle bu uygulamadan vazgeçmiştir. Hazreti Muhammed’in bin 400 yıl önce gösterdiği duyarlılığa Diyanet’in sahip olmaması, günlük siyasetin karanlık dehlizlerine damardan girmiş olmasından kaynaklanıyor” dedi.

TIKLAYIN - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazı camilerimizde cemaatle kılınacak