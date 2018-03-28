T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emekli müezzine FETÖ gözaltısı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde emekli müezzin H

28 Mart 2018 18:41

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde emekli müezzin H.Ö. (66), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Müftülüğü kadrosundan çalıştıktan sonra geçen yıl emekli olan H.Ö., kapatılan Bank Asya\'daki hesap hareketleri nedeniyle Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırcasalih beldesindeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. H.Ö., işlemlerinin ardından Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE UzunköprüKırcasalihFETÖPDYKeşan Cumhuriyet BaşsavcılığıMüftülüğüBank AsyaUzunköprüJandarma KomutanlığıKeşanEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24