Emekli milletvekillerinin '3 aylığı' 70 bin TL

7 Haziran seçiminin ardından yeni vekiller 15 Temmuz'da 3 aylık olarak 45 bin TL'nin üzerinde maaş alacak. Emekli olup milletvekili seçilenlerin ilave 8 bin TL ile birlikte 3 aylık maaşları ise, 70 bin TL'yi bulacak.

Milliyet'ten Önder Yılmaz’ın haberine göre; yeni milletvekillerine 2 aylık maaş tutarında yani 30 bin liralık telefon, telgraf ve posta gideri de verilecek. Milletvekilleri bu hakları Meclis’e ilk adım attıklarında kayıt işlemini yaptırırken imzaladıkları kâğıtlarla kazanmış oldu.

Kadın milletvekili sayısı 98’e çıktığı için Meclis’teki kuaför sayısı artırılırken, küçük bebekli ve çocuklu milletvekilleri ile emziren milletvekilleri için yeni emzirme odası ve lokantalarda mama sandalyeleri için hazırlık yapıldı.