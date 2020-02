Emekli memurun motosiklet ve ay-yıldız tutkusu

İhsan DÖRTKARDEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de memur emeklisi Mehmet Kaya, emekli olduktan sonra ikramiyesinin büyük bir bölümünü motosiklet tutkusu için harcadı. Bir motosiklet kulübünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tek üyesi olan Kaya, “Bu tutkumdan ve üzerinde ay-yıldızlı bayrağımız olan yeleğimden vazgeçmem” dedi.

Küçük yaşlardan beri motosikletlere ilgi duyan, bu ilgisi son 10 yılda tutkuya dönüşen Mehmet Kaya, 29 yıl memur olarak çalıştığı Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 5 yıl önce emekli oldu. Emeklilik ikramiyesinin büyük bir bölümünü bu tutkusu için harcayan Kaya, batı illerinde çok sayıda temsilciliği bulunan Türk Chopper Motosiklet Kulübü’nün de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tek üyesi.

Mardin kent merkezinden geçen tek caddede trafik sıkışıklığına aldırmadan ‘Cruiser’ marka motosikletiyle rahat yol alan Mehmet Kaya, yeleği ile de dikkat çekiyor. Her kesimden arkadaşı bulunan motosiklet tutkusu nedeniyle ‘Mecnun Mehmet’ olarak tanınıyor. Her türlü hava ve yol şartlarında güvenli toplu sürüşü ön plana alan Kaya, ‘Çıraklık’, ‘Çaylaklık’ döneminden sonra ‘Tam üye’ olarak 3 yıl önce Türk Chopper Motosiklet Kulübü’ne üye olduğunu söyledi. Törenle giydiği yeleğini araç kullanırken çıkarmayan Mehmet Kaya, kendisine ‘Mecnun’ denilmesinden rahatsız olmadığını söyledi.

Üyeler arasında her ırk, dil ve dinden vatanseverlerin bulunduğu motosiklet kulübünün sevgi saygı ve sadakati ön planda tuttuğunu anlatan Mehmet Kaya, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen etkinliklere bütçesini zorlamasına rağmen bizzat katıldığını söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

“Bu kulübün fikirlerini sevdim, beğendim. Giyim kuşamımız başta olmak üzere birçok noktada diğer motosikletlilere örnek olabilecek bir oluşum içinde olduğunu görünce 2015’te katıldım. Sürekli giydiğimiz üzerinde ay-yıldızlı bayrağımız, Mustafa Kemal imzalı amblemimiz, temsilciliklerimizin rozetlerinin yer aldığı motosiklet kulübü sevgi- kardeşliği ve birlikteliği temsil ediyor.”

Mehmet Kaya, üzerinde Türk bayrağı bulunan yeleği bölgede giymekten çekindiğini anlatırken, “Bu bayrağı yeleğimde ve motosikletimde her zaman taşıyacağım. Emekli olduktan sonra 29 yıllık ikramiyemin çoğunluğunu bu tutkum için harcadım. Sevgi, saygı ve sadakat içindeki bu aile ortamından memnunum” dedi.

