Emekli madencinin öldürülmesinde müebbet hapis istendi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, kaybolduktan 3 gün sonra boş arazide cesedi bulunan emekli madenci Hüsnü Basatlı\'yı (63) öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Caner Kuzucu (27) ve Selahattin Kuzucu (27) hakkında savcı \'kasten adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Çaycuma\'ya bağlı Basat köyünde oturan maden işçisi olan evli ve 6 çocuk babası Hüsnü Basatlı, 7 Eylül 2012 kaybolduktan 3 gün sonra boş arazide başına tabancayla ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından, Hüsnü Basatlı\'nın daha önce altın dolandırıcılığından birlikte adli işlem gördüğü Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten öldürme\' suçundan dava açıldı. Bir süre tutuksuz yargılanan Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu 2,5 yıl önce ise tutuklandı. 7 yıldır süren davayla ilgili Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu, bugün görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıklarla kurbanın arkadaş olduklarını ve aralarındaki borç nedeniyle olayın gerçekleştiğini belirterek Selahattin ve Caner Kuzucu\'nun, \'kasten adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \'yağma\' suçundan ise 10 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Duruşma, sanık avukatlarının savunma için ek süre talep etmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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