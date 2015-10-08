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Ekonomi
Deutsche Welle

'Emekli maaşlarına büyük zam yolda'

Almanya'da emekli maaşlarında artış yapılmasının beklendiği bildirildi.

08 Ekim 2015 12:36


"Frankfurter Rundschau" gazetesinde yer alan haberde, Almanya'daki yaklaşık 20 milyon emeklinin maaşının artırılacağı belirtildi.

Federal Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Emeklilik Kasaları yetkililerinin raporlarına dayandırılan habere göre, maaşlardaki artış oranı yüzde 4 - 5 oranına ulaşabilecek. Zam oranı geçtiğimiz yıl bunun yarısını bulmuştu. Olumlu ekonomik göstergelerin yanı sıra istatiksel hesaplamalardan kaynaklanan "özel etki"nin de artışta etkili olduğu belirtildi.

Emekli maaşlarındaki artış, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Hükümet, zam oranını ilkbahar aylarında kesinliğe kavuşturacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaRundschau34;Sosyal Hizmetler BakanlığıEmeklilik KasalarıTemmuzDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BD

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