'Emekli maaşlarına büyük zam yolda'



"Frankfurter Rundschau" gazetesinde yer alan haberde, Almanya'daki yaklaşık 20 milyon emeklinin maaşının artırılacağı belirtildi.

Federal Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Emeklilik Kasaları yetkililerinin raporlarına dayandırılan habere göre, maaşlardaki artış oranı yüzde 4 - 5 oranına ulaşabilecek. Zam oranı geçtiğimiz yıl bunun yarısını bulmuştu. Olumlu ekonomik göstergelerin yanı sıra istatiksel hesaplamalardan kaynaklanan "özel etki"nin de artışta etkili olduğu belirtildi.

Emekli maaşlarındaki artış, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Hükümet, zam oranını ilkbahar aylarında kesinliğe kavuşturacak.