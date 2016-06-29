Zamlı emekli maaşları arife günü ödenecek

Memur emeklisi, dul ve yetimlerin aylıklarının Razaman Bayramı'ndan 1 gün önce ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdürlüğü Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Bankasından maaş alan memur emeklisi, dul ve yetimlerin ödemeleri her ayın 1'inci ve 5'inci günü yapılırken, Ramazan Bayramı dolayısıyla bu düzenlemede değişikliğe gidildi.

Bayram dolayısıyla memur emeklisi, dul ve yetimlerin maaş ödemeleri arefe günü yapılacak. Böylece, söz konusu bankadan 320 bin 246 memur emeklisi, dul ve yetime toplam 991 milyon 547 bin 972 lira ödeme yapılacak.