Ankara'da belediyeden emekli olduktan sonra kendini sokak köpeklerine adayan Nevzat Eski, aldığı emekli maaşıyla 65 köpeğe bakıyor.

Ajanimo’nun haberine göre, Çankaya Belediyesi‘nden emekli olduktan sonra kendini sokak köpeklerine adayan 57 yaşındaki Nevzat Eski, Ahlatlıbel Mahallesi 1831. Sokak’ta ağabeyine ait inşaatın bahçesinde yaptığı barınakta 65 köpeğe bakıyor. Köpeklerin yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için günde 10 saat hayvanlar ile ilgilendiğini belirten Eski, hayvanseverlerden yardım istedi.

Emekli olduktan sonra 5 hayvana bakmaya başladığını anlatan Eski, “Yaklaşık 8 senedir her gün sabah 10’dan akşam hava kararana kadar buradayım. Daha sonra mahallenin köpekleri geldi, onlara bakmaya çalıştım. Sonra onlar üredi ve 65 tane köpek oldu. Bulunduğumuz yerde su ve elektrik yok, 8 senedir sularını evden taşıyorum ve günde 100 litre getiriyorum. Küçükesat’ta oturuyorum, evden buraya her gün 36 km yol yapıyorum” diye konuştu.

Hayvanseverlerden mama desteği ve sahiplenme yardımı istediğini vurgulayan Eski, “Gerçekten samimi olarak bakacak insanlar varsa gelsin sahiplensin. Hiç sahiplenmeseler bile gelip sevsinler. Bunların sevgiye ihtiyaçları var, en büyük beslenme sevgi. Mama ihtiyacımız çok ve yetişmiyor. Günde 15 kiloluk paket yetmiyor. Kendi emekli maaşımla karşılıyorum. 2 bin TL emekli maaşı alıyorum, bunun 500 TL’sini eve veriyorum, diğer kalanını köpeklere harcıyorum. Bana bir omuz verecek, hayvanlara destek olacak insanlara sesleniyorum. Ben hayvanlarımı rahat yaşatmak istiyorum, benden iyi yaşatacak insanlar varsa onlara vermek istiyorum. Benim tüm çabam köpeklerimin mutlu olması” dedi.

8 yıl boyunca köpeklere bakmakta bir gün olsun tereddüt yaşamadığını dile getiren Eski, “Öyle bir şeyim olsa çoktan bırakmış olurdum. Tam aksine her geçen gün daha da çok bağlanıyorum. Hayvan sevgisi farklı. Bizim evde kuşlarımız da var, yukarıda kedilere bakıyorum. Bir tek köpekleri değil tüm hayvanları seviyorum. Bu sevgi vazgeçilecek bir sevgi değil. Tam aksine sevgim daha çok çoğalıyor. Ben hayvanların hepsini seviyorum, hiç ayırt etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Eski, köpeklerin arasında sara hastası ve gençlik hastası olan köpeklerin de bulunduğunu dile getirerek, “Sağlık giderlerim çok oluyor. Hastaneye götürüyorum, sokak köpeği diye ikinci sınıf muamelesi gösteriyorlar. Yatacak köpeği yatırmıyor, gönderiyorlar. Bir köpeğimin gençlik hastalığı var ve hastanede yatması gerekiyor. 3 gündür seruma götürüyorum ve günde 3 saat başında bekliyorum. Gençlik hastalığı bulaşıcı ve diğer köpekleri bu hastalıktan korumaya çalışıyorum. Ben para talep etmiyorum, kimseden öyle bir talebim yok. Mama yetiştiremiyorum, o konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Bakmak isteyenler olursa benim köpeklerimin sağlıkları iyi. Benden iyi bakacaklarsa onlara vereyim, onlar baksınlar” şeklinde konuştu.

Köpeklere baktığı için çevreden tepki gördüğünü de aktaran Eski, “Herkesle mücadele ediyorum. Evden çıkarken evdeki insanlar bile neden bakıyorsun diye şikayet ediyor. Hayvanları bırak gitsin diyorlar. Mücadele evden başlıyor, günün bitimine kadar devam ediyor. Ama ne yapayım vaz mı geçeyim, sevmeyeyim mi?” dedi.