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Sosyal Güvenlik

Emekli maaşınızdan ne kadar kesildi?

Emekliler, derneklere ne kadar para kaptırdığını internetten sorgulayabilecek.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Emekliler, derneklere ne kadar para kaptırdığını internetten sorgulayabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sgk.gov.tr adresinde 'Bilgi Edinme' bölümüne “Emekli maaşımdan Emekliler Derneği'ne kesintim var mı?” başlıklı bir link koydu. Linke giren emekliler, (http://app.sgk.gov.tr/rehberlik/) TC kimlik numaralarını girerek son 10 yılda maaşlarından ne kadar kesinti yapıldığının dökümünü görebiliyor.

SİZ DE MAAŞINIZDAN NE KADAR KESİLDİĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Emekliler maaşlarından izinsiz yapılan Emekli Derneği aidatı kesintisini geri alabilmek için çözüm ararken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde bir linkle emeklilere maaşlarından derneğe ne kadar kesinti yapıldığını öğrenme imkanı tanıdı. Türkiye Emekliler Derneği’nin 770 bin emeklinin maaşından 3 yılda toplam 31 milyon liralık aidat kestiği ortaya çıkmış, emeklilerden kendilerinden habersiz muvafakat alındığı, bu kapsamda kesinti işleminden haberdar olmadıkları yönünde şikayetler gelmişti.

Tepkiler sonrası “Maaşı kesilmesin isteyen emekliler derneğe başvurarak üyeliklerini iptal ettirsin” açıklaması yapan SGK son olarak sgk.gov.tr adresinde ‘Bilgi Edinme’ bölümüne “Emekli maaşımdan Emekliler Derneği’ne kesintim var mı? ”http://app.sgk.gov.tr/rehberlik başlıklı bir link koydu. Linke giren emekliler, TC kimlik numaralarını girerek son 10 yılda maaşlarından ne kadar kesinti yapıldığının dökümünü görebiliyor.


Ayrıntı aylık dökümde

Söz konusu linke giren emekliler yıllık dökümde maaşlarından bir yıl 160, ertesi yıl 60 TL kesinti yapıldığını görerek “Hani yıllık 15-18 TL aidat kesilmişti, kesinti rakamı çok yüksek” diyerek tepki gösterdi. SGK’dan dün yapılan açıklamada yıllık kesintiler içinde ilaç ve muayene kesintilerinin de olduğu, aylık sorgulama yapılması halinde “Kesinti” başlığı altında hangi kesintilerin yapıldığının ayrıntılı olarak görüldüğü kaydedildi. Söz konusu linke giren emekliler, maaşlarından hangi yıllarda Emekliler Derneği’ne kesinti yapıldığını görebilecek.


İlaç kesintisini Dernek’ten sanmayın

Linkte yıllık sorgulama yapıldığında kesinti rakamı örneğin 160 TL olarak görünüyor. Bu rakam, Emekliler Derneği’nin yaptığı kesinti olarak algılanıyor. Rakamın ayrıntıları ise aylık dökümde ortaya çıkıyor. Aylık dökümde ay ay ilaç ve muayene kesintisine dair rakamları görebilirsiniz



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