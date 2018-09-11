Emekli maaşını koyduktan sonra düşürdüğü cüzdanını zabıta buldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, Ahmet Kaya\'nın (56) banka şubesinden emekli maaşını çektikten sonra düşürdüğü, içinde 2 bin 140 lira olan cüzdanı zabıta ekiplerince bulunup, kendisine teslim edildi.

Emekli Ahmet Kaya, saat 10.00 sıralarında, Manavgat\'ın Zübeyde Hanım Caddesi\'ndeki banka şubesine giderek, emekli maaşını çekti. Kaya, daha sonra otomobiline binip, bölgeden ayrıldı. Cadde üzerinde devriye görevi yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri, kaldırımda cüzdan olduğunu fark etti. Ekipler, kimlik bilgisinden Ahmet Kaya\'ya ulaşarak, cüzdanını düşürdüğünü söyledi. Zabıtanın kendisini aramasına kadar cüzdanını düşürdüğünü fark etmeyen Kaya, görevlilere teşekkür etti. İçinde 2 bin 140 lira ve kimlikler bulunan cüzdan, zabıta ekibince tutanakla Kaya\'ya teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Recep Karakuş, cüzdanı bulan görevlilerin Ahmet Kaya\'ya en kısa sürede ulaşarak, teslim ettiklerini, böylece olası mağduriyetin önüne geçtiklerini söyledi.

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