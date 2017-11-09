Emekli korucuyu, damadı öldürmüş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, evinin mutfağında silahla öldürülen emekli köy koruyucusu 57 yaşındaki Mehmet Şerif Kaya\'nın katil zanlısının damadı 34 yaşındaki Galip Akıncı ve onun kuzeni 38 yaşındaki Murat Akıncı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 5 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Onur Mahallesi\'nde meydana geldi. Sabah namazına kalkan Kaya\'ya evinin penceresinden 6 el ateş edildi. Başından vurulan 7 çocuk babası Mehmet Şerif Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından, cinayet zanlısını yakalamak için kurulan 30 kişilik özel ekip, mahalledeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Kaya\'nın çok iyi biri olduğunu, kimseyle arasında bir sorun olmadığını öğrenen polis, öldürülen emekli köy korucusunun cebindeki bin 500 liranın da alınmadığı görünce, akrabalarına ve yakın çevresine yöneldi.

DAMADININ EVİNİ ALMIŞ

Ekipler, Kaya\'nın 3 yıl önce emekli olduğunu Siirt\'ten Adana\'ya taşındığını ve eşini 1.5 yıl önce kaybettikten sonra ev almak isteğini belirledi. Bu arada damadı 34 yaşındaki Galip Akıncı\'ya 20 bin lira borç veren Kaya\'nın daha sonra parayı vermek istemediği öne sürülen Akıncı\'ya 30 bin lira daha verip oturduğu evi satın aldığı ortaya çıktı. Eve geçtikten sonra tek başına yaşamak istediğini söyleyen Kaya\'nın bu tavrının ardından Galip Akıncı\'nın eşi ve 2 çocuğunu alarak Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'ne taşındığı belirlendi. Şüpheli olarak gördüğü Galip Akıncı\'nın ifadesine başvurmak isteyen Adana polisi, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'ne ekip gönderdi. Polis, Galip Akıncı\'yı evinde kuzeni Murat Akıncı ile gözaltına alarak ifadelerine başvurdu. Sorgularında cinayeti kabul eden zanlılardan Galip Akıncı, evinin tapusunu verdikten sonra evde huzursuzluk çıktığını, kayınbabasının kendilerini istememesini gururuna yediremediğini söyledi. Cinayeti kuzeni ile birlikte planladıklarını belirten Akıncı, 2 bin 250 liraya tabanca alarak, Murat Akıncı ile Mardin\'den yola çıktıklarını cinayeti işledikten sonra hemen tekrar döndüklerini söyledi.

TELEFONUNU MARDİN\'DE BIRAKMIŞ

Cep telefonu sinyalinden, Adana\'da olduğu anlaşılmaması için yanına almadığını söyleyen Galip Akıncı\'nın, kuzenini de cesaretlendirmek için içki içirdiği de ortaya çıktı. Yapılan incelemede zanlıların kullandığı otomobilin plakası, Plaka Takip Sistemi kayıtlarına yansıdığı belirlendi. Cinayet sonrası Suriye\'ye kaçmak için hazırlık yaptığı ortaya çıkan Galip Akıncı ve Murat Akıncı, Adana\'ya getirildikten sonra sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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