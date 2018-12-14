Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Suriye hükümetiyle uzlaşmadığı sürece hedefe ulaşamaz

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtın ABD askerlerinin bulunmadığı bölgeden başlayabileceğini söyledi. "Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasını istemeyen ABD operasyona göz yumabileceğinin işaretini vermiş olabilir," diyen Pekin, "Türkiye, Suriye hükümetiyle uzlaşmadığı sürece hedefe ulaşamaz," diye görüş bildirdi.

Pekin, "Kuzey Irak’la Suriye’nin kuzeyi arasındaki bağlantıyı kesmek için Sincar bölgesi de hedefleniyor olabilir. Girilecek yer de muhtemelen Arap çoğunluğun olduğu yerler olabilir,” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fırat’ın doğusuna operasyon birkaç gün içinde başlayacak” açıklamasının ardından gözler Türkiye-Suriye sınırına çevrildi. Sınır hattında Şanlıurfa’nın Mürşitpınar ilçesinin karşısında bulunan Kobani, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn ve Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad bölgelerinde ABD askerleri bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Fırat’ın doğusuna yapılacak olası operasyonun, ABD askerlerinin bulunmadığı bölgelerden başlayabileceğini belirtirken sahada Türk askerleri ile Amerikan askerlerinin karşı karşıya gelmesine ihtimal vermediğini belirtti. Pekin, Türkiye’nin Suriye hükümetiyle anlaşmadığı sürece siyasi hedefine ulaşamayacağını da belirtti.

Olası operasyonu yorumlayan eski emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye-Suriye sınırının 500 kilometreden fazla bir bölümünün YPG’nin kontrolünde olduğunu kaydederek, bu bölgenin tamamını kapsayacak bir operasyonun mümkün görünmediğini söyledi. Türkiye’nin sınırın Suriye tarafında belli noktalarda 15-20 kilometre derinliğinde tampon bölgeler oluşturabileceğini ifade eden Pekin, şöyle konuştu:

“Türkiye belli noktalarda tampon bölgeler meydana getirebilir, ya da belli yerlerden güneye doğru inip oralarda asker bulundurabilir. Bu yolla nasıl Afrin ve El Bab operasyonlarında YPG’nin koridor oluşturması önlendi, burada da belli yerlerde güneye inip kantonların birliği önlenebilir. Kuzey Irak’la Suriye’nin kuzeyi arasındaki bağlantıyı kesmek için Sincar bölgesi de hedefleniyor olabilir. Girilecek yer de muhtemelen Arap çoğunluğun olduğu yerler olabilir."

ABD’nin tavrı

Türkiye’nin ‘Fırat’ın doğusuna operasyon’ mesajlarına karşılık ABD’den şu aşamada güçlü bir açıklama gelmediğini de söyleyen Pekin, “Türkiye’nin olası operasyonunda ABD o bölgede hava sahasını kapatırsa ABD’nin bu operasyona karşı olduğunu anlarız. Bu da Türkiye’nin operasyonunu zorlaştırır” dedi. ABD’nin, Türkiye’nin yakın ilişkilerinin olduğu Rusya’ya daha da yakınlaşmasını istemediğini ve yapılan görüşmelerde Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyona göz yumabileceğinin işaretini vermiş olabileceğini de söyleyen Pekin, “Birtakım siyasi, diplomatik görüşmeler yapılıp bu operasyonun altyapısı hazırlanmış olabilir, bunu bilmiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin olası operasyonunda ABD ve Türk askerlerinin karşı karşıya gelmesinin olası olmadığını söyleyen Pekin, “Ya Amerikan askerlerinin bulunmadığı bir yerden operasyon başlayabilir, ya da Amerikan askerleriyle karşı karşıya gelinmemesi için azami dikkat gösterilir. Ben Türk ve Amerikan askerlerinin karşı karşıya geleceklerini düşünmüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Suriye ile anlaşmak lazım

Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyerek YPG kontrolünde özerk bir bölge oluşmasını önlemeyi amaçladığını, ancak askeri operasyonla bu hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını da söyleyen Pekin, şöyle konuştu: “Türkiye’nin bekasına tehdit oluşturacak YPG kontrolünde ayrı özerk bir bölge kurulmasını önlemek istiyorsak yapmamız gereken, Suriye merkezi hükümetini güçlendirmek ve Suriye’nin bütünlüğünü sağlamak olmalıdır. Bunun için de Türkiye’nin Suriye hükümetiyle anlaşması lazım, merkezi yönetimin güçlendirilmesi lazım. Siyasi hedef bu olmalı. Bunu gerçekleştirecek askeri hedef de Suriye ordusunun operasyon yapmasının sağlanmasıdır.”

ABD’nin asker sayısı

ABD basınında yer alan bilgilere göre ABD’nin Suriye’de çoğunluğu YPG kontrolündeki bölgelerde olmak üzere 2 binden fazla özel kuvvet askeri bulunuyor. ABD, ‘IŞİD’le mücadele ortağı’ olarak kabul ettiği YPG kuvvetlerine askeri eğitim veriyor. Geçtiğimiz yıl A.A, ABD’nin Suriye’de 12 üs kurduğu bilgisinin yer aldığı bir harita yayımlamış, bu haber tepki çekmişti.

Tank sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusunda askeri operasyon başlatacaklarını duyurmasının ardından dün Hatay’ın Suriye’ye sınır olan bölgelerinde askeri hareketlilik dikkat çekti. Türkiye’deki çeşitli birliklerden gönderilen TIR’lara yüklü 30 tanklık askeri konv,oy sınır birliklerine sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen tankların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.