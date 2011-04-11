-EMEKLİ KORGENERAL ALAN, MHP'DEN ADAY ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, ''Balyoz Soruşturması'' kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emekli Korgeneral Engin Alan'ın İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ise Kırıkkale 1'inci sıradan aday gösterildiğini bildirdi. Bal, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde partisinin göstereceği milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ya sunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 85 seçim bölgesinde 550 milletvekili adayının evraklarını YSK'ya sunduklarını belirten Bal, 12 Haziran milletvekili genel seçimlerinin Türkiye için hayati önem taşıdığını, Türkiye'nin devlet ve millet açısından beka meselesinin tartışılacağı ve millet tarafından değerlendirileceği bir seçimin yaşanacağını belirtti. MHP'nin tek başına iktidar yolunda tüm seçmen kitleleri ve katmanlarına hitap edebilecek aday listelerinin büyük bir titizlikle hazırladığını anlatan Bal, listeleri hazırlarken sivil toplum örgütlerini, yaş gruplarını, cinsiyet gruplarını ve devlet tecrübesi taşımış kişileri değerlendirdiklerini söyledi. Aday adaylarının seçim bölgelerinde kamuoyuna sunulduğunu ve üç gün süren elektronik ortamdaki oylama ile MHP üyelerinin tümünü kapsayan bir değerlendirme yaptıklarını ifade eden Bal, çıkan sonuçlar değerlendirilerek aday listelerinin hazırlandığını belirtti. Bir soru üzerine Bal, ''Balyoz Soruşturması'' kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emekli Korgeneral Engin Alan'ın İstanbul 1'inci bölgeden 1'inci sıradan aday olduğunu söyledi. Eski Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz ile ilgili soru üzerine ise Bal, Kaçmaz'ın partiye başvurusu olmadığını, aday adaylığı başvurusunda bulunmadığını bildirdi. Faruk Bal, bir soru üzerine eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ise Kırıkkale 1'inci sıradan aday gösterildiğini kaydetti.