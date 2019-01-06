Emekli koramiralden Orgeneral İsmail Metin Temel'e istifa çağrısı

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, 24 Haziran seçimleri öncesi "Apolet sökme" tartışması ile gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanan Orgeneral İsmail Metin Temel'e istifa çağrısında bulundu. Bu 'atama' görevden alma olarak değerlendirilmişti.

TELE 1'de Namık Koçak’ın hazırlayıp sunduğu forum programına konuk olan emekli Koramiral Atilla Kıyat, 2. Ordu Komutanı ve Suriye’de yapılan operasyonların komutanı İsmail Metin Temel’in Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu "Neden görevden alındığını bilmiyoruz. Görevden alınmasıyla ilgili konuşulanlar söylentiden ibaret. Şu anda görevden alındı. İstifa çağrısında bulunmamın nedeni; komutan hakkında o kadar güzel bildirimler aldımki ben. Cumhurbaşkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın tarz ve davranışlarını da biliyorum. Arada bir anlaşmazlık olduysa haklı olan tarafın 2. Ordu Komutanı olduğunu düşünüyorum. Dolasıyla 2. Ordu Komutanı, örneğin 1990 yılında Necip Toruntay'ın yaptığı istifa ederse siyasilere de 'Ya bir dakika bizimle istediğiniz gibi oynayamazsınız'. Burada istifa diye bir müessese var. Bu yıldızları bırakmak çok zor bir şey değil. Çünkü bu yıldızların önemi sayısından kaynaklanmıyor; itibarla taşınmasından kaynaklanıyor. Temel'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu müessesenin siyasilere hatırlatılması, ki siyasilerde hiç böyle bir gelenek yok, hiçbir şeyden sorumlu olmazlar, hiçbir şey onların koltuklarını bıraktıramaz ama bir komutanın onlara bu dersi vermesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi tadirde böyle bir istifa olmaz ise görevden alınış nedeninde kendisinin bir kabahati varmış da bunu kabulenip köşesine çekilmiş gibi görünür. Bu da bu derecede değerli komutan için beni üzer."

görevden alınması ile ilgili ilginç tespitlerde bulundu. Atilla Kıyat, Orgeneral İsmail Metin Temel’in neden istifa etmesi gerektiğinin de altını çizdi.