Emekli Koramiral Kıyat: Darbeciler askeri liselerden yetişmiş, mitingde konuşturduğunuz Genelkurmay Başkanı imam hatip mezunu mu?

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, Twitter hesabından askeri liselerin kapanmasına tepki gösterdi. “Darbeciler askeri liselerden yetişmiş. Miting meydanında konuşturduğunuz Genelkurmay Başkanı, İmam Hatip mezunu mu?” diyen Kıyat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında çıkan diploma tartışmalarına da atıf yaparak “Diploma aldığım okul kapandı. Diploması olmayanın kapanacak okulu da yok. Empati yapamaz” ifadelerini kullandı.

Atilla Kıyat, Yenikapı’daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Camide, kışlada yargıda siyaset olmamalı” sözlerine “Kışla, cami, yargıya siyaset girmemeli. Doğru söyledin de Kılıçdaroğlu, senden sonra Genelkurmay Başkan'ı konuştu” yorumunu yaptı.

"Omuzlarda taşıyanları da eleştirin"

Kıyat, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri yapan üniformalara destek veren sivillerin eleştirilmesi gerektiğini ise “Yeter artık, yalnız 60-71-80 darbelerini yapan üniformalıları değil, her darbeden sonra, onları omuzlarda taşıyan sivilleri de eleştirin…” sözleriyle savundu.

Atilla Kıyat’ın tweetleri şöyle: