T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Emekli Koramiral Kıyat: Darbeciler askeri liselerden yetişmiş, mitingde konuşturduğunuz Genelkurmay Başkanı imam hatip mezunu mu?

“Diploma aldığım okul kapandı. Diploması olmayanın kapanacak okulu da yok"

08 Ağustos 2016 15:08

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, Twitter hesabından askeri liselerin kapanmasına tepki gösterdi. “Darbeciler askeri liselerden yetişmiş. Miting meydanında konuşturduğunuz Genelkurmay Başkanı, İmam Hatip mezunu mu?” diyen Kıyat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında çıkan diploma tartışmalarına da atıf yaparak “Diploma aldığım okul kapandı. Diploması olmayanın kapanacak okulu da yok. Empati yapamaz” ifadelerini kullandı.

Atilla Kıyat, Yenikapı’daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Camide, kışlada yargıda siyaset olmamalı” sözlerine “Kışla, cami, yargıya siyaset girmemeli. Doğru söyledin de Kılıçdaroğlu, senden sonra Genelkurmay Başkan'ı konuştu” yorumunu yaptı. 

 

"Omuzlarda taşıyanları da eleştirin"

 

Kıyat, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri yapan üniformalara destek veren sivillerin eleştirilmesi gerektiğini ise “Yeter artık, yalnız 60-71-80 darbelerini yapan üniformalıları değil, her darbeden sonra, onları omuzlarda taşıyan sivilleri de eleştirin…” sözleriyle savundu.

Atilla Kıyat’ın tweetleri şöyle:

ETİKETLER

Atilla KıyatEmekli KoramiralCumhurbaşkanı Erdoğan diplomaAskeri liselerAskeri liselerin kapatılması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24