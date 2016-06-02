Emekli Koramiral Atilla Kıyat: Ey Almanya diye kükremeyi önlem olarak kabul etmem

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, Almanya’nın Ermeni soykırım tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, ‘’Ey Almanya diye kükremeyi kabul etmem’’ diye seslendi.

sozcu'nun haberine göre; Atilla Kıyat şunları söyledi: "Alman Parlementosu, 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etti. Tesadüfe bakın, hemen hemen aynı saatlerde, NATO Genel Sekreteri,” Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin mümkün olan en kısa zamanda normalleşmesini umuyoruz” dedi.



Bizi şerefli yalnızlığa mahkum eden başarılı dış politikamız, birer birer meyvelerini veriyor. Almanya’ya tepkimiz çok sert olacakmış. Otuz milyar dolar ticaret hacmi, yılda beş milyon Alman turist, Almanya’da yaşayan dört milyona yakın vatandaşımız.



Sert tepkiyi ve alacağımız önlemleri , hakikaten, merak ediyorum. Yalnız baştan söyleyim, Ey Almanya diye kükremeyi önlem olarak kabul etmeyeceğim'.'