Emekli konsolos Vahit Özdemir: Diplomatların üçte biri FETÖ'cü

Emekli konsolos Vahit Özdemir, Dışişleri Bakanlığı’nda yaklaşık 3 bin civarında diplomat olduğunu belirterek, "bunların en az bin kişisinin FETÖ’cü olduğunu" öne sürdü. Star'a konuşan Özdemir, “Son yıllarda 800 civarında diplomat statüsünde memur alındı. Bunların hepsi şu anda yurt dışında konsolosluklarda, büyükelçiliklerde görevliler. Bu yapının tamamı temizlenmediği için dış misyonlarımızda FETÖ’cü diplomat kadroları var. Bunlar görevlerini yapmıyorlar, savsaklıyorlar. Böylece dolaylı da olsa FETÖ’ye hizmet ediyorlar” görüşünü savundu.

Özdemir, özetle şunları söyledi:

“Bunu önlemenin yolu, Başbakan imzasıylı dış misyonlara bir genelge gönderilmesi ve bu FETÖ’’cülerin yapmış olduğu tahribatın anlatılması istenebilir. Başbakan imzalı bir genelgeyle neler yapılacağına dair kesin bir talimat verilmeli, genelgeye uymayanlarla ilgili OHAL kapsamında cezalandırılacağı vurgulanırsa netice alınacağını düşünüyorum. Görevini yapmayana müeyyide yok şu anda.

Bekle-gör politikası

Bu temsilcilikler bulundukları ülkenin dışişleri bakanlığına, başbakanlığına, ilgili kuruluşlara, STK’lara bilgi vermelidir. Fakat, dış misyonlarımız sanki atıl durumda gibi. Görevlerini maalesef yapmıyorlar. Herkes de ikinci dalga operasyonu olur mu diye bir beklenti de var, bekle gör politikası izleniyor.

"Değişik gruplar var "

Yurt dışındaki kadroların içinde 28 şubatçılar, monşerler, masonlar var FETÖ’cüler var. Çok değişik gruplar var. Bunlar görevlerini yapmıyor. Bunların bir kısmı ‘bunlar bizim arkadaşımız’ diye dünüşüyor. Bir kısmı da ‘FETÖ tekrar dirilebilir, ayağa kalkabilir, işimden gücümden olmayayım’ diye düşünüyor olabilir.”