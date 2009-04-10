Emekli kaymakam, köyüne muhtar oldu

Birçok ilde vali yardımcılığı yapan 57 yaşındaki Şener Sarıçiftçi, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçaeniş Köyü'nde muhtar seçildi. Eski vali-yeni muhtar, köyü tarım ve turizm merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.



57 yaşındaki Şener Sarıçiftçi Rize'den Edirne'ye Gümüşhane'de Çankırı'ya kadar birçok ilde vali yardımcılığı yaptı.



Son olarak Sincan Kaymakamı olan ve buradan emekli olan Sarıçiftçi 2 yıl önce doğduğu köye Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçaeniş'e yerleşti.



Köyünde de boş durmadı. Akçaeniş Çevre Kültür Kalkınma Derneği'ni kurdu, sığır yetiştiricileri birliği Akçaeniş Kooperatif Başkanı oldu.



Köylüler onu başlarında görmek istedi



Sarıçiftçi, köylülerin önerisiyle 29 Mart seçimlerinde muhtarlık yarışına girdi. Eski muhtardan 212 fazla oy alan eski vali, 735 haneli köyün muhtarı seçildi.



Yeni muhtar Sarıçiftçi, demokrasinin doruk noktası olarak gösterilen İskandinav demokrasisini Akçaeniş'de hayata geçireceklerini söyledi.



Köyün sorunlarının 20 kişilik danışma meclisinde görüşüleceğini ve muhtarlığın uygulama merkezi olacağını belirten Sarıçiftçi Akçaeniş'i tarım ve turizm merkezi haline getirerek örnek bir köy yapacaklarını ifade etti.



23 Nisan'da Türkiye'de ilk defa bir köyde egemenlik resepsiyonu vereceklerini belirten muhtar Sarıçiftçi, camisi olan köye cemevi ve spor salonu yapacaklarını söyledi.



Muhtarın ilk uygulaması ise yere sigara izmariti atanlara ve tükürenlere 5 lira ceza kesilmesi oldu.

