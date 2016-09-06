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Yaşam

Emekli kadın yarbay, evinde ölü bulundu

İlk incelemede intihar ihtimali ağırlık kazanırken, olayı şüpheli bulan polis çok yönlü soruşturma başlattı

06 Eylül 2016 11:25

İstanbul’daki bir üniversitede öğretim üyesi olan emekli Sağlık Yarbay Mine Demet Güngör, evinde başından vurulmuş olarak bulundu.

Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, önceki akşam Kadıköy Altunizade’de meydana geldi. Önceki gün eve giden kızı, bir süre önce kapatılarak eğitim hastanesine dönüştürülen Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) Başhemşire Sağlık Yarbay olarak emekli olan annesini kanlar içinde buldu.

Komşular, polis ve sağlık ekiplerine haberverdi. Başına isabet eden bir kurşunla öldüğü belirlenen emekli yarbayın yanında bir silah bulundu. Silah, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İlk incelemede intihar ihtimali ağırlık kazanırken, olayı şüpheli bulan polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Demet Güngör’ün ilişkilerini araştıran polis, eski sevgilisinin kıskançlık nedeniyle emekli yarbayı tehdit ettiği yönünde bilgilere ulaştı. Güngör’ün bu tehditlerden bunalarak intihar ettiğini değerlendiren polisin, eski sevgilinin ifadesine başvuracağı belirtildi.

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