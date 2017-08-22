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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Emekli istihbaratçı MİT'ten ihraç edilenleri yurt dışına kaçırıyor" iddiası

"15 Temmuz sonrasından halen aktif biçimde örgüte çalıştı

22 Ağustos 2017 09:00

Emekli MİT çalışanı Enver Altaylı, 'FETÖ' soruşturması kapsamında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi. 'FETÖ'nün mahrem imamlarından bir itirafçı Altaylı için “15 Temmuz darbe girişiminin ardından MİT’ten ihraç edilen ve kurumda ABD, Rusya, İran, İsrail, Kafkasya gibi kritik istihbari masalarda görev yapan şahısları yurtdışına kaçırdığı” iddiasında bulundu.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Emekli MİT çalışanı Enver Altaylı, FETÖ soruşturması kapsamında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi. 1963’te Talat Aydemir’in darbe girişimine katıldığı için tutuklanan Enver Altaylı, Necip Hablemitoğlu cinayetinde de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 73 yaşındaki emekli MİT mensubu Enver Altaylı önceki gün Antalya’nın Korkuteli ilçesinde gözaltına alındı. Ankara’ya sevk edilen Altaylı, Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. 

'Halen aktif' iddiası

FETÖ’nün mahrem imamlarından bir itirafçının, “15 Temmuz darbe girişiminin ardından MİT’ten ihraç edilen ve kurumda ABD, Rusya, İran, İsrail, Kafkasya gibi kritik istihbari masalarda görev yapan şahısları yurtdışına kaçırdığı” iddialarında bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine takibe alınan ‘Gizemli MİT’çi olarak bilinen Altaylı’nın 15 Temmuz sonrasında halen aktif biçimde örgüte çalıştığının belirlendiği, kritik isimlerin yurtdışına kaçırılmasında rolü olduğu ileri sürüldü.   

 

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