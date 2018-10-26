Emekli İngilizce öğretmeni, ömrünü resme adadı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, Bayram Saltabaş (68), 25 yıl İngilizce öğretmenliği yapıp, emekli olduktan sonra açtığı resim atölyesinde kendisini resme adadı. İlkokul öğretmeninin yeteneğini keşfetmesiyle ilgi duyduğu resme liseden sonra başlayan, eğitim fakültesinde okurken, güzel sanatlar fakültesinde misafir öğrenci olarak resim derslerine giren Saltabaş, bugüne kadar 3 bin eser hazırlayıp, 70\'e yakın sergi açtı.

Bayram Saltabaş, ilkokuldaki resim öğretmeninin, yaptığı resmi çok beğenmesiyle ilgi duymaya başladığı çalışmalarına liseyi bitirdikten sonra ağırlık verdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nde lisans eğitimi alan Saltabaş, Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde de misafir öğrenci olarak resim derslerine girdi. Mezun olduktan sonra 25 yıl İngilizce öğretmenliği yapan Saltabaş, meslek hayatını boyunca da ressamlığa ara vermedi. Çalıştığı her okulda duvarlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün resmini yapan Saltabaş, emekli olduktan sonra da kendisine resim atölyesi kurdu.

3 BİN TABLO, 70 SERGİ

Tarihi Pirinç Han\'daki atölyesinde daha çok yağlı boya ile çalışan Bayram Saltabaş, şimdiye kadar 3 bin tablo yaptı. Türkiye\'nin çeşitli illerinde 70\'e yakın sergi açan Saltabaş, tablolarını 50 lira ile 50 bin lira arasında değişen fiyatlarla satarak, gelir sağlıyor. Bu aralar Bursa sokaklarını ve tarihi mekanları resmettiğini anlatan Saltabaş, \"İlkokulda öğretmenim, benim yaptığım resmi beğenip, \'resim köşesi\'ne astı ve o resim 6 ay orada kaldı. Bu coşku ilk olarak orada başladı. Geniş bir koleksiyon çalışması içine girdim ve gelecek nesillere belge olarak Bursa\'yı hediye etmek istiyorum. Sabah erken saatte atölyeme gelirim, akşam olunca da evime giderim. Yaşantım budur. Resimden başka hiçbir şeye bir saniye dahi ayırmam. Bu tutkum, gittikçe de derinleşiyor; çünkü sanat sonsuz, ömür çok kısa. Kalan ömrümü de sanata adamak için her saniyemi resimle yaşıyorum\" diye konuştu.



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