Emekli imam, elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

Emre KOLTUK/ÇAYKARA, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Çaykara ilçesinde, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinde akımına kapılan emekli imam Aydın Murutoğlu (51), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Şahinkaya Mahallesi\'nde meydana geldi. Elektrik arızasını gidermek için yörede bulunan demir elektrik direğine çıkan emekli imam Aydın Murutoğlu, akıma kapıldı. Akıma kapıldığı direkte hayatını kaybeden Muratoğlu, direkte asılı vaziyette kaldı. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu direkten indirilen Murutoğlu\'nun cesedi, otopsisi için Çaykara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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