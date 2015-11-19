Emekli imam barda sahne aldı, saz çalıp türkü söyledi

Muğla'da sanatçı kimliğiyle tanınan emekli imamı 54 yaşındaki Selim Yıldız, çevresinin eleştirilerine inat, tepkisini ortaya koymak amacıyla bir barda sahne aldı. Saz çalıp türkü söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Cavit Akgün'ün haberine göre, Muğla İl Müftülüğü’nden 2009'da emekli olan, evli ve 3 çocuk babası cami imamı Selim Yıldız, küçük yaşlarda amcası Sabahattin Yıldız'ın meyhanesinde garsonluk yaparken bağlama çalmayı öğrendi. Emekliğinin ardından maddi sıkıntı çeken Yıldız, düğünlerde saz çalarak ve türkü söyleyerek ek gelir sağladı. Çevresindeki kişilerin 'Din adamının müzikle ve eğlenceyle işi olmaz' eleştirilerine artık dayanamayan Yıldız, Marmaris'teki bir barda sahne aldı. Tepkisini ortaya koymak için sahneye deri mont giyerek çıkan Yıldız, 'Zahidem', 'Ne güzel yaratmış seni yaradan', 'Nar tanesi', 'Yalanmış' türkülerini seslendirdi.

"Bir imam saz da çalar, türkü de söyler"

Emekli din görevlisi Yıldız, "Saz çaldığım için sürekli rahatsız ediliyorum. Bu durum nedeniyle sıkıntılar yaşıyorum. Müzisyen bir imamım. Bir imam saz da çalar, türkü de söyler. Buna kimse karışamaz. Herkesin neden rahatsız olduğunu anlamış değilim. Müzik ruhun gıdasıdır. Hırsızlık ya da yolsuzluk yapmıyorum. Müzik, eğlence ve ibadetin yeri ayrıdır" dedi.

Geçen yerel seçimlerde AK Parti Belediye Meclis üyeliği için aday olan Yıldız'ın bastırdığı seçim afişlerinde hem cüppeli ve elinde Kuran bulunan, hem de takım elbiseli ve saz çalarken iki ayrı fotoğraflarının bir arada yer alması partililerden tepki görmüştü.