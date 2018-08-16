Emekli ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilere bin liralık bayram ikramiyesi Bağ-Kur ve SGK emeklileri için bugün ödenmeye başlandı. Emekli Sandığı emeklileri ise ikramiyelerini yarın alacaklar.

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri bugün banka hesaplarına geçmeye başladı.

Daha önce ödemeler için SGK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos tarihi işaret edilmişti.

Bugün ödemeler SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına geçmeye başladı.

Öte yandan emeklilere bir haber daha geldi. SGK'dan yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi.

Açıklamada, “Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos'tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos'ta bankalardan ödenecek” ifadesi kullanıldı.