Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı. İkramiyeler hesaplara yatmaya başladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları, SSK emeklileri için hesaplara yatmaya başladı. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri, 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Emekli Sandığı kapsamında olanların ise temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek. (DHA)