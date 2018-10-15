Emekli hemşire köyde kadınlarla el işi kooperatifi kurdu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, 2 yıl önce emekli hemşire Yurdagül Bozkurt (53), 10 kadın ile birlikte kooperatif kurup, yaptıkları el işi ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağladı. \'Mutlu kadın mutlu çocuklar\' sloganı ile yola çıktıklarını belirten Bozkurt, kısa sürede 10 kadın ile bir kooperatif kurduklarını ve bir sezonda 10 bin ürün yaparak pazarladıklarını söyledi.

Hemşire Yurdagül Bozkurt, iki yıl önce görev yaptığı Koçarlı Aile Sağlığı Merkezi\'nden emekli oldu. Bozkurt, emekli olmasından sonra eşinin memleketi Koçarlı\'ya 14 kilometre mesafedeki kırsal Yeniköy Mahallesi\'ne yerleşti. Bozkurt, mahalledeki köylü kadınlarla birlikte el işi ve elbise dikimi yapmaya başladı. Bozkurt, bir kadınla başladığı işi 10 kadınla kooperatifçiliğe kadar genişletti. Bir yılda yaklaşık 10 bin çeşit ürün dikerek Türkiye\'nin çeşitli il ve ilçelerine pazarladı ve aile ekonomilerine katkı sağladı. Yurdagül Bozkurt, şunları söyledi:

\"Çocukluğumdan beri el işlerine inanılmaz bir tutkum vardı. Ailede, el işine her zaman çok önem verdik. Daha sonraki yıllarda ise bu benim hobim oldu. Hemşirelikten 2 yıl önce emekli oldum ve eşimin köyüne yerleştik. Burada da \'Kadın isterse\' dedik ve bir kadının neler yapabileceğini gösterdik. İlk etapta bir odada çalışmaya başladık. Mahalledeki kadınlar ilgi gösterince bu iş için bir ev kiraladık. Dikiş makineleri aldık. Önce bir kadınla başladım daha sonra 10 kadın olduk. Yetmedi birlik olduk, kooperatif kurduk. Şimdi kadınlar olarak daha güçlüyüz. Tüm arkadaşlarım bir yıl boyunca inanılmaz çaba gösterdi. Koçarlı Büyük Menderes İşletme ve Üretim Kooperatifi\'nin kurulmasında hepsinin emeği çok büyük. Türkiye\'nin ünlü firmalarına çok işler yaptık. Bununla ilgili çok gururluyuz.\"

SEZONDA 50 KADINA EKMEK KAPISI OLDU

Kendilerinden başka kadınlara da faydaları olduğuna değinen Bozkurt, \"Başta yöremize ait Arnavut oyalarını günümüze taşımaya başladık. Tüm bunların çalışmasını yaptık ve Bodrum\'da büyük bir firmayla anlaşma sağladık. 2 binin üzerine sipariş aldık, teslim ettik. Daha sonra çocuk elbiseleri yapmaya başladık. Bu sezonda yaklaşık 6 bin çocuk elbisesi yaptık. Danteli ve işlemesiyle biz 10 kadın burada çalışırken 40 kadın da evlerinde iş yaparak bize katkıda bulundu. Bu sezon yaklaşık 10 bin ürün yaptık. İlk başta kendi evlerimizde yapmaya başladık. Sonra evlerimizin yetmediğini anlayınca bir ev kiraladık\" diye konuştu.

\'BU İŞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ\'

El işi yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlardan Gülşen Çelik, \"52 yaşındayım 50 yıl hiçbir iş yapmadım. Şimdi bu işle evime katkıda bulunuyorum ve çok mutluyum. Üniversitede okuyan kızıma da maddi destek oluyorum. Her şeyi burada öğrendim\" derken, Yıldız Gezer ise \"Burada bulunmaktan çok mutluyum. Geçmişte büyüklerimizin kullandığı Arnavut oyalarını biz de arkadaşlarla birlikte günümüze taşıdık. El işi olarak çok güzel şeyler çıkardık. Bununla çok mutlu olduk ve bu mutluluk çocuklarımıza da yansıdı. Kendimize daha iyi güven geldi. Burada arkadaşlarla birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyoruz\" diye konuştu.

El işi ürünlerin üretiminde yer alan kadınlardan Leman Çelik de, \"Yaklaşık bir yıldan beri buradayım. Üretim yaptığımız için çok heyecanlıyım. Ailemize ve çocuklarımıza çok şeyler kattık. Buradaki iş haricinde ev işlerimi yapıp, bir yandan da hayvanlarıma bakabiliyorum\" dedi.



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