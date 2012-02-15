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Politika

Emekli hekimlerin maaşlarına zam hazırlığı

Akdağ, emekli hekimlerin aylıklarının düşük olduğunu ifade etti...

15 Şubat 2012 20:24

 

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Bundan sonra da bu ülkenin onurlu insanları sağlık hizmetine ihtiyaç duyduklarında bu hizmeti almaya devam edecekler. Biz bu sitemi geliştirmeye devam edeceğiz'' dedi. Akdağ, emekli hekimlerin düşük maaşları için de bir çalışma yapılması gerektiğine değindi.
 
TBMM Genel Kurulunda, Çukurova Üniversitesinin KKTC'de Kampüs Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı görüşülüyor. 
 
Tam gün yasası uygulamasını anlatan Akdağ, ''Tam günden önce tıp fakültelerimiz maalesef birer ticarethaneye döndürülmüştü. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz'' diye konuştu. 
 
Gerçekleri çarpıtmanın kimseye fayda sağlamayacağını dile getiren Akdağ, performans sisteminin daha da geliştirilmesi, adaletli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. 
 
Akdağ, emekli hekimlerin aylıklarının düşük olduğunu ifade ederek, ''Bunu mutlaka el birliğiyle düzeltmemiz lazım. Bu konuda çalışmalara başladık'' diye konuştu. Akdağ, şunları söyledi: 
 
''Siz eğer vatandaşı köhne muayenehanelere, bıçak parasına mahkum etmek istemiyorsanız tam günün yanında duracaksınız. Yanında duracaksanız, Anayasa Mahkemesine götürmeyeceksiniz ama bu yanlışı yaptınız. 
 
Biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar garibanın, yoksulun yanında durduk. Bundan sonra da bu ülkenin onurlu insanları sağlık hizmetine ihtiyaç duyduklarında bu hizmeti almaya devam edecekler. Biz bu sitemi geliştirmeye devam edeceğiz.'' 
 
CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, yerinden söz alarak, ''Başbakan'a sağlıkla ilgili sağlanan haklar garibana sağlanıyor mu? Adam gibi, doğru düzgün, hukuka uygun kanun çıkaracaksın, biz de Anayasa Mahkemesine gitmeyeceğiz'' dedi. 
 
 
 

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