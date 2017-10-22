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Emekli güvenlik korucusu ceviz bahçesinde öldürüldü

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf İlçesi'ne bağlı Uzundere Köyü'ndeki bahçesinde ceviz toplamaya giden 3 çocuk babası emekli güvenlik korucusu, 56 yaşındaki Abdurrahman Özay, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

22 Ekim 2017 16:29

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf İlçesi\'ne bağlı Uzundere Köyü\'ndeki bahçesinde ceviz toplamaya giden 3 çocuk babası emekli güvenlik korucusu, 56 yaşındaki Abdurrahman Özay, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.
Hasankeyf İleçesi\'ndeki Uzundere Köyü\'nde emekli güvenlik korucusu Abdurrahman Özay, ceviz toplamak için gittiği bahçesinde dönmeyince ailesi Özay\'ın durumunu merak ederek, köyden 1 kilometre uzaklıktaki bahçeye gitti. Bahçeye gelen aile, Özay\'ın cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 6 kurşunla öldüğü belirlene Abdurrahman Özay\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.

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